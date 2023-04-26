Российские войска сорвали попытку ВСУ провести ротацию в Марьинке

Ротации украинских боевиков помешали российские спецназовцы и артиллеристы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российские войска сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки в ДНР, уничтожив при этом до трех десятков украинских силовиков. Об этом сообщили в пресс-центре российской группировки «Юг».

Там уточнили, что ротации украинских боевиков помешали российские спецназовцы и артиллеристы.

- В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек, - проинформировали в пресс-центре.

Напомним, ожесточенные бои идут в районе Марьинки, что в паре километрах от западной окраины Донецка. Здесь украинские вооруженные формирования на протяжении восьми лет буквально зарывались в бетон, однако это их не спасает от натиска русских бойцов. Народная милиция Донецкой Народной Республики показала, как танкисты пятой бригады Первого армейского корпуса поддерживают наступление штурмовых групп в районе Марьинки.

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