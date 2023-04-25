Жителям Докучаевска доставили более 1000 гуманитарных наборов

Помощь была оказана социально-незащищенным гражданам, а также семьям военнослужащих. Фото: Народный фронт

Жителям Докучаевска передали более тысячи продуктовых и гигиенических наборов. Помощь нуждающимся людям оказал Общероссийский Народный фронт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

- Народный фронт посетил с визитом город Докучаевск. Совместно с Народной дружиной привезли 600 гуманитарных и 600 гигиенических наборов для социально-незащищенных граждан, а также семей военнослужащих, - рассказали там.

Уточняется, что в состав наборов вошли крупы, подсолнечное масло, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, печенье, консервы, зубная паста, детский крем, одноразовые маски, мыло и другие гигиенические принадлежности.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты общественного движения «Молодая Республика» доставили гумпомощь эвакуированным из Артемовска. Они привезли мирным жителям продукты питания и бытовую технику.

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