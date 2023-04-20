Активисты «Молодой Республики» доставили гумпомощь эвакуированным из Артемовска

Помощь получили мирные жители, которые находятся в пункте временного размещения в Новом Свете. Фото: пресс-служба «МР»

Активисты общественной организации «Молодая Республика» привезли эвакуированным из Артемовска мирным жителям гуманитарную помощь. В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, а также бытовая техника и одежда. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

— Наша команда доставила продукты питания, одежду, электрический чайник и микроволновую печь в пункт временного размещения пгт Новый Свет. Благодарим за наборы, переданные в Донецк, депутатов муниципального округа Чертаново Центральное города Москвы, — отметили волонтеры.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских военнослужащих на западе Артемовска. В черте города продолжаются ожесточенные бои, в том числе ночью и днем, но российские штурмовики продолжают неуклонно двигаться вперед.