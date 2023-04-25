Ямальские строители восстановили половину из запланированных к ремонту объектов в Волновахе

В прошлом году Ямал полностью восстановил школу в подшефной ему Волновахе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Половина из 49 объектов в Волновахе, которые взял в работу на правах шефа Ямало-Ненецкий автономный округ, уже восстановлена. Об этом сообщил Президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Руководитель округа уточнил, что главной задачей для ямальских строителей было сдать часть объектов до 1 сентября, чтобы, к примеру, в школе для детей прозвучал Первый звонок.

- 49 объектов мы взяли в работу, половину уже выполнили. Самое главное - это образование, детские сады, школы и больничный городок. Фотографии говорят за себя: жизнь возвращается в этот район, - отметил Артюхов.

По словам губернатора округа, в город Волноваху в ДНР уже начали постепенно возвращаться местные жители. Домой приехали более 3 тысяч семей.

Напомним, в прошлом году Ямал полностью восстановил школу в подшефной ему Волновахе. Местные учащиеся поблагодарили кураторов за поддержку. Ребята записали видео, в котором предложили и дальше укреплять дружбу между двумя регионами.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В новых регионах России восстанавливают 172 медицинских учреждения

Порядка 80 медицинских объектов уже восстановлено (подробнее)