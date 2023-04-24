Школьники из Волновахи поблагодарили ямальских сверстников за поддержку

Свою признательность ребята постарались выразить в открытках и рисунках. Фото: Правительство ЯНАО

В прошлом году Ямал полностью восстановил школу в подшефной ему Волновахе. Учащихся освобожденного города ДНР ожидал еще один сюрприз - им передали видеообращение от ямальских сверстников со словами поддержки, приглашением в гости, сладостями и сувенирами. Посылку доставила команда «Строим Ямал» во время рабочей поездки в подшефный регион. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЯМАО. Официально».

В ответ школьники Волновахи также записали для ямальцев видео, где поблагодарили за подарки и предложили укреплять дружбу между двумя регионами. Через ямальскую команду они передали написавшим им ребятам открытки и рисунки.

Напомним, с лета прошлого года восстановлением разрушенных зданий в Волновахском районе ДНР занимается регион-шеф - Ямал. На сегодняшний день ремонтными работами охвачены более 100 объектов, включая местный храм, образовательные учреждения и многоквартирные дома. В планах также построить в Волновахе многофункциональный центр по предоставлению госуслуг.

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