«У людей не должно быть неоправданных ожиданий»: Марат Хуснуллин сообщил о подготовке программы социального развития ДНР

Марат Хуснуллин рассказал о задачах, которые стоят перед Правительством по восстановлению новых регионов России (архивное фото). Фото: t.me/mkhusnullin

Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе визита в Донецкую Народную Республику рассказал о задачах, которые стоят перед Правительством по восстановлению новых регионов России.

В частности, сейчас идет подготовка программы социального развития. Марат Хуснуллин отметил, что представители власти должны честно сказать людям, что будет сделано в ближайшие три года – пять лет.

- У людей не должно быть неоправданных ожиданий, - подчеркивает зампредседателя Правительства РФ. - Наша задача – сделать эту программу максимально удобной и доступной для людей.

Также Марат Хуснуллин сообщил, что есть национальная цель, поставленная Президентом: к 2030 году в полтора раза улучшить благоустройство всех населенных пунктов.

- Есть фонд, есть шефы. Надо участвовать в конкурсах, надо вовлекать население. Сейчас у нас голосование по комфортной городской среде. Оно идет уже около недели и около трех миллионов человек проголосовало за те или иные проекты. Под эту систему надо тоже развивать, - сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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