Всероссийское общество инвалидов открыло региональное отделение в ДНР

Организация занимается вопросами поддержки инвалидов и расширения доступной среды Фото: Иван Макеев

Всероссийское общество инвалидов открыло свое отделение в ДНР. Это состоялось в рамках реализации партийного проекта ЕР «Единая страна - доступная среда». Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения политической партии «Единая Россия».

Там уточнили, что сегодня прошла учредительная конференция организации. На заседании был избран глава регионального отделения ВОИ. Им стал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, председатель правления организации «Новая жизнь» Ярослав Лисобей. Также были утверждены члены правления организации и ее основные задачи.

Сообщается также, что на мероприятии присутствовали депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и его заместитель Михаил Осокин.

Отметим, ранее сообщалось, что Всероссийское общество инвалидов в 2023 году откроет отделения в Донбассе. Как пояснили в организации, были установлены контакты с обществами инвалидов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Им помогают узнать российское законодательство, ознакомиться с правами, которыми обладают люди с инвалидностью.

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