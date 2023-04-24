Финансирование ОМС, изменения в Трудовом кодексе и регулирование труда подростков: Народный Совет ДНР рассмотрел важные социальные законы

Закон обеспечит право граждан на медицинскую и лекарственную помощь за счет средств обязательного медицинского страхования. Фото: Минздрав ДНР

Сегодня, 24 апреля, Народный Совет ДНР в рамках внеочередного пленарного заседания весенней сессии рассмотрел важные социальные проекты федеральных законов Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации». Документ предполагает предоставление одному из родителей, опекуну или попечителю четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за инвалидами с детства I и II групп до достижения ими возраста 23 лет.

Следует отметить, что в семье с инвалидом с детства имеются особые проблемы, связанные с необходимостью обеспечения более сложного ухода, приобретения специальных приспособлений, аппаратов, продуктов питания, платных дополнительных медицинских процедур и т.д. На всё это необходимы значительные финансовые затраты, которые фактически не компенсируются получаемыми выплатами. Поэтому родители часто не прекращают трудовую деятельность, так как им необходимо обеспечить инвалида с детства необходимыми средствами реабилитации, дополнительными платными медицинскими процедурами. Вместе с тем инвалид с детства нуждается в особом внимании и поддержке, особенно со стороны близких.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ПОЛУЧИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Народный Совет утвердил бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ДНР на 2023 год, приняв соответствующий законопроект.

Документ позволит обеспечить конституционное право граждан на медицинскую и лекарственную помощь за счет средств обязательного медицинского страхования в объемах и на условиях, предусмотренных соответствующими государственными программами и действующим законодательством.

Также закон будет способствовать своевременному планированию средств обязательного медицинского страхования, что обеспечит финансовую устойчивость обязательного медицинского страхования на территории Республики.

Законопроект принят депутатами в двух чтениях в целом с учетом поправок и вступит в силу со дня официального опубликования.

УРЕГУЛИРОВАН ТРУД ПОДРОСТКОВ

Одним из рассмотренных законопроектов был проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет».

Целью документа является совершенствование трудового законодательства в части возможности совмещения получения образования и трудовой деятельности молодыми людьми. Первая работа для подростка даёт ему возможность получить первый трудовой опыт, начать распоряжаться первыми личными доходами, помогает развиваться и способствует становлению личности.

Также депутатами были рассмотрены законопроекты в части обеспечения единообразного подхода к рассмотрению органами местного самоуправления заявлений граждан о согласовании перепланировки жилого помещения, а также в части перехода к параметрическому нормированию в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений.

Всего на заседании депутаты рассмотрели 39 законопроектов.

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