ВСУ использовали ракету «Точка-У» при обстреле Киевского района Донецка

Мощный боеприпас проделал воронку в пять метров глубиной. Фото: СЦКК ДНР
Украинские войска применили ракету «Точка-У» при обстреле Киевского района Донецка, который был произведен ими 23 апреля. К таким выводам пришли военные эксперты представительства ДНР в СЦКК.
Специалисты уточнили направление огня и вид вооружения, используемого ВСУ.
- Противник произвел запуск ракеты 9М79 из ОТРК «Точка-У» предположительно со своих позиций в районе между населенным пунктом Дачное и населенным пунктом Новоукраинка, - отметили эксперты.
Они также отметили, что удар был нанесен военнослужащими 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» под командованием полковника Федора Ярошевича. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилых домов по 14 адресам, кроме того, пострадали гражданские автомобили. К счастью, жертв удалось избежать.
Напомним, в Киевском районе Донецка «бахнуло» так, что даже в полутора километрах в домах жителей распахнулись все двери. Мощный боеприпас проделал воронку в пять метров глубиной.
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