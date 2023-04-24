«В Киевском районе Донецка бахнуло так, что даже в полутора километрах распахнулись все двери»: Жители обсуждают обстрел ВСУ вечером 23 апреля

Воронка имеет глубину 5 метров и диаметр 15 метров. Фото: Иван ЖИЛЯК

Весь день 23 апреля в Донецке и других городах ДНР было неспокойно или как говорят жители «громко». ВСУ обстреливали дома мирных граждан, погибло три человека – две молодые женщины из Макеевки и пожилой мужчина в Петровском районе Донецка. Несколько человек были ранены и был подрыв на противопехотной мине «Лепесток» - 112 с начала СВО.

- И знают же эти нелюди, что в этот день многие идут на кладбища, даже на закрытые. А они по нам реактивными снарядами, - говорит дончанка Светлана Кононенко. – Нет у них души!

Но вечером обстановка еще усугубилась.

Когда рядом стоят люди, яснее масштаб удара ВСУ. ФОТО: ДНР-онлайн

В Киевском районе Донецка бахнуло так, что даже в полутора километрах распахнулись все двери. Об этом «КП» сообщила наша читательница Валентина Пономаренко.

– Я живу в частном секторе, после взрыва быстро спустилась в подвал. Как же надоело это все! На улице мало людей. Вышла за продуктами и тут же домой! Потом узнала, где прилетело. Это частный сектор в районе улицы Путиловской. Часто гуляла там с собакой, - рассказал «КП» пенсионерка.

Хотя убитых и раненых нет, разрушения велики. Фото: Иван ЖИЛЯК

Позже соседи Валентины по частному сектору стали обсуждать мощный взрыв. У них тоже открылись двери, хорошо, что окна остались целы.

- Слышал от военкоров, что воронка глубиной пять метров, а диаметром – метров пятнадцать, - говорит Василий Степанович. – Я сам выкопал укрытие, надежнее, чем мой погреб. По-солдатскому называется «щель». Уезжать не хочу. Пробовал. Не прижился. Моя земля, да и дом я строил с женой лет двадцать. Некуда нам уезжать, так и живем.

Взрыв, хоть и мощный, не унес ничей жизни. Однако пострадали десять частных домостроений.

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