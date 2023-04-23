В поминальное воскресенье от массированных обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей Макеевки и Донецка, еще семеро ранены

По Советскому району Макеевки ВСУ выпустили пять реактивных снарядов. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 23 апреля, поминальное воскресенье в ДНР превратилось в кровавое - в результате массированных обстрелов ВСУ, которые продолжаются до сих пор. По предварительным данным представительства ДНР в СЦКК, в Донецке и Макеевке погибли трое мирных жителей, еще семеро ранены.

Две женщины погибли и одна ранена огнем ВСУ в поселке Нижняя Крынка в Советском районе Макеевки. Примерно в полдень украинские боевики из района Очеретино открыли огонь из РСЗО в направлении Советского района, выпустив пять реактивных снарядов. Погибли женщины 1993 и 1985 годов рождения, жительница 1984 года рождения пострадала.

По Советскому району Макеевки ВСУ выпустили пять реактивных снарядов. Фото: ДНР Онлайн

Под мощными обстрелами из артиллерии НАТОвского калибра и РСЗО оказался Петровский район Донецка. В результате по ул. Петровского, 250 в своей машине погиб мужчина 1953 года рождения. По ул. Батурина, Таймырской, Александра Ульянова и на площади Победы ранения получили женщины 1954 и 1957 годов рождения, мужчины 1984 и 1951 годов рождения.

Были уничтожены два частных дома, повреждена школа искусств №2 и еще ряд зданий.

Также получил ранения мужчина 1955 года рождения при обстреле поселка Александровка под Донецком.

Под мощными обстрелами оказались Петровский и Киевский районы Донецка. Фото: ДНР Онлайн

Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища поселка Красный пахарь на мине «Лепесток» подорвался мужчина 1972 года рождения. Это уже 112-й по счету случай подрыва гражданских на противопехотной мине, которыми армия Киева забрасывает Республику с лета прошлого года.

Под мощными обстрелами оказались Петровский и Киевский районы Донецка. Фото: ДНР Онлайн

Всего с начала суток армия Киева более 30 раз открывала огонь из артиллерии по Республике. Под прицел попали несколько районов Донецка и Макеевки, Ясиноватая, Зайцево, Александровка, Пантелеймоновка, Владимировка. Есть информация о разрушениях в Александровке, Макеевке и Донецке.

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