Денис Пушилин: Пока рано говорить о взятии в котел украинских боевиков в Артемовске

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Говорить о формировании котла в Артемовске преждевременно, ситуация в городе остается тяжелой и напряженной. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

РЕБЯТА ПРОДВИГАЮТСЯ

- Ситуация в Артемовске действительно остается тяжелой, напряженной, ребята продвигаются, но на данный момент говорить о котле как о свершившемся факте преждевременно. Мы очень хотим, чтобы все там как можно быстрее завершилось и город был освобожден, но пока этого еще по факту нет, - отметил глава региона.

БОИ ИДУТ НА ЗАПАДЕ ГОРОДА

Денис Пушилин добавил, что проведет работу со своими советниками, которые делают заявления, усложняющие работу военнослужащих.

- Не первый раз замечаю, как разгорается шумиха по поводу неаккуратных, невыверенных заявлений моих советников. Это касается котла в Артемовске. Я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой, - рассказал Глава ДНР.

Ранее сегодня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды продолжили бои в западной части Артемовска.