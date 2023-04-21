Пушилин опроверг информацию о взятии ВСУ в котел в Артемовске

В городе продолжаются ожесточенные бои, но говорить о взятии ВСУ в котел пока преждевременно (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что пока рано говорить о взятии в котел украинских боевиков в Артемовске. В городе продолжаются ожесточенные бои, а ситуация остается тяжелой и напряженной. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Ситуация в Артемовске действительно остается тяжелой, напряженной, ребята продвигаются, но на данный момент говорить о котле как о свершившемся факте преждевременно. Мы очень хотим, чтобы все там как можно быстрее там завершилось и город был освобожден, но пока этого еще по факту нет, — отметил глава региона.

Врио Главы Республики добавил, что проведет работу со своими советниками, которые делают заявления, усложняющие работу военнослужащих.

— Не первый раз замечаю, как разгорается шумиха по поводу неаккуратных, невыверенных заявлений моих советников. Это касается котла в Артемовске. Я со своими советниками проведу работу, потому что недопустимо в погоне за хайпом делать такие опрометчивые заявления, которые могут навредить ребятам, находящимся на передовой, — добавил Пушилин.

Напомним, что ранее советник Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что группировка украинских боевиков в Артемовске взята в котел.