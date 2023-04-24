Беспилотник рухнул в частном секторе в Приморском районе Мариуполя

На месте падения беспилотника уже работают военные эксперты. Фото: ДАН

Беспилотный летательный аппарат рухнул в Приморском районе города Мариуполь. Коптер упал в частном секторе. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там отметили, что в результате падения дрона незначительные повреждения получила кровля одного из жилых домов, были задеты также провода линии электропередачи. Энергетики оперативно выехали на место порыва, чтобы отремонтировать поврежденные коммуникации.

На месте падения беспилотника уже работают военные эксперты. По их словам, рухнувший дрон - «кустарного» производства. Предположительно, он мог направляться в сторону морского порта.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики прицельно сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на энергетиков, работающих в поселке Старомихайловка под Донецком. Специалисты восстанавливали энергоснабжение населенного пункта, когда украинские боевики сбросили на их машину взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. К счастью, бригада успела вовремя выскочить из машины и не пострадала.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на улицу Абакумова в Донецке, пострадали двое людей

Ранены мужчины 1981 и 1982 годов рождения (подробнее)