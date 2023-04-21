Украинские боевики сбросили ВОП на энергетиков, работающих в Старомихайловке

ВОП, который сбросили на автовышку с беспилотника, был начинен поражающими элементами. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Вооруженные формирования Украины прицельно сбросили взрывоопасный предмет на бригаду энергетиков, которая работала в Старомихайловке. Специалисты восстанавливали энергоснабжение поселка, когда украинские боевики сбросили на их машину взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. К счастью, бригада успела вовремя выскочить из машины и не пострадала. Об этом рассказали в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

— По словам одного из энергетиков, о летающем над ними беспилотнике их предупредили местные жители. И этим буквально спасли четыре жизни. Энергетики успели выпрыгнуть из машины. Несколько минут беспилотник кружил над местом работ, пытаясь «поймать» живую мишень, но в итоге сбросил взрывное устройство, начиненные поражающими элементами, прямо на автовышку, при помощи которой специалисты ежедневно возвращали свет обычным людям, — отметили в пресс-службе.

Поврежденному автомобилю предстоит долгий ремонт. Энергетики, к счастью, не пострадали и быстро покинули опасное место.