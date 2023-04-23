В Мариуполе задержан мужчина, которого подозревают в смерти его сожительницы

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Фото: МВД по ДНР

Полицейские задержали жителя Мариуполя, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, от которых 59-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

В полицию поступило сообщение о смерти 59-летней жительницы Мариуполя. В ходе осмотра трупа стражи порядка выявили на теле жертвы признаки насильственной смерти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 48-летнего безработного сожителя потерпевшей, подозреваемого в совершении данного преступления.

Следствием установлено, что во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес возлюбленной тяжкие телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, согласно ч. 4 ст. 111 УК РФ, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщают в МВД.

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