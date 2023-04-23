В Донецкой Народной Республике ускорился процесс получения паспорта РФ

Процесс паспортизации в ДНР ускорился. Фото: мс.мвдднр.рус

В Донецкой Народной Республике благодаря совместным усилиям сотрудников Министерства внутренних дел и волонтеров «Единой России» ускорился процесс паспортизации населения. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

- Удалось добиться повышения пропускной способности пунктов приема-выдачи документов и значительно ускорить процедуру получения паспортов, - говорят в реготделении «Единой России». - Спрос на оказание государственной услуги по вопросу оформления паспорта в большинстве из них понизился на 40%.

Отмечается, что меньше всего людей в пунктах приема-выдачи документов фиксируется в послеобеденное время. А высокая нагрузка зарегистрирована в Миграционках Петровского района Донецка, Червоногвардейского района Макеевки, Жовтневого района Мариуполя, а также в Кировском, Снежном, Волновахе, Амвросиевке, Володарском и Першотравневом.

- Работа здесь ведется в усиленном режиме, но, чтобы не создавать очереди, рекомендуем подавать документы в других отделениях Миграционной службы ДНР, - рассказывают в реготделении партии. - Помимо стационарных пунктов приема-выдачи документов, продолжают работать выездные мобильные группы сотрудников миграционной службы и волонтеров Единой России. Всего в Республике порядка 10-ти тысяч маломобильных граждан, и все они обязательно получат российские паспорта на дому.

Процесс паспортизации в ДНР ускорился. Фото: мс.мвдднр.рус

Процесс паспортизации населения в ДНР обеспечивают 42 подразделения по вопросам миграции и 20 дополнительных пунктов приема-выдачи документов на базе отделений Почты Донбасса и МФЦ.

Подать документы на получение паспорта РФ и проставить отметку о прописке можно в любом отделении Миграционной службы ДНР, независимо от места регистрации.

- Обратите внимание, что МФЦ и почтовые отделения также принимают документы на паспорт РФ, но отметку о регистрации не проставляют, - подчеркнули в региональном отделении партии «Единая Россия»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

74-0-22

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МФЦ ДНР

+7-856- 335-68-17

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ДНР

494 или +7-949-099-49-49

АДРЕСА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА РФ В ДНР

Донецк:

г. Моспино, ул. Ново-Моспино, 23

Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении Городского отделения полиции

-

ул. Челюскинцев, 167

Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении МФЦ

-

пр. Ильича, 17в

Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении МФЦ

-

ул. Артема, 72

Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении Главпочтамта

***

Макеевка:

ул. Островского, 20

Управление архитектуры г. Макеевка

-

пл. Советская, 3

Почтамт г. Макеевка

***

Шахтерский район:

с. Дмитровка, ул. Центральная, 57

***

Сельская администрация, с Дмитровка

-

г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, д. 7

Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении МФЦ

***

Енакиево:

ул. Тиунова, 109

Главпочтамт г. Енакиево

***

Старобешевский район:

Комсомольское, ул.Кирова, 33

Пункт приема г. Комсомольское, Старобешевский район, помещение Городского отделения полиции

***

Амвросиевский район:

с. Благодатное, ул. Ленина, 29

Пункт приема с. Благодатное, Амвросиевский район

***

Иловайск:

ул. Шевченко, 139

Пункт приема г. Иловайск

***

Зугрэс:

ул. Пушкина, 5

Пункт приема г. Зугрэс

***

Горловка:

пр. Ленина, 8а

Почтамт г. Горловка

***

Мариуполь:

ул. Киевская, 47

ГОП г. Мариуполь

-

пр-т Металлургов, 148

Администрация Ильичевского р-на г. Мариуполь

-

Мариуполь, ул. Мира, 107

МФЦ Мариуполь

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА РФ В ДНР

- Заявление о выдаче паспорта;

- Свидетельство о рождении заявителя - при наличии (в случае, если свидетельство о рождении отсутствует, информация может быть записана на основании сведений, указанных в паспорте гражданина ДНР или Украины);

- Паспорт гражданина ДНР или Украины со штампом о регистрации по месту жительства на территории ДНР, либо с приложением Адресной справки о регистрации, выданной к ID-карте;

- Две фотографии размером 35х45 мм;

- Несовершеннолетние граждане от 14 лет, не имеющие паспорта, предоставляются документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (адресная справка, иные документы при наличии).

КСТАТИ

Документы на украинском языке, в том числе паспорт гражданина Украины, а также текст на печатях и штампах, должны быть переведены. Это может сделать сам заявитель – написать от руки или набрать на компьютере. Нотариального заверения не требуется.

С заявлением о выдаче российского паспорта имеют право обратиться граждане ДНР, Украины, а также лица без гражданства, на 30 сентября 2022 года постоянно проживавшие на территории Республики или ранее постоянно проживавшие здесь и выехавшие из ДНР в другие регионы РФ.

Полный список адресов Миграционных служб ДНР, где можно подать документы на паспорт РФ, можно найти на сайте ведомства мс.мвдднр.рус.

Работают паспортные столы с 08.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). Чтобы попасть к специалисту, нужно получить в терминале талон электронной очереди, на котором указаны дата и время приема. О готовности паспорта заявителей извещают по телефону.

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