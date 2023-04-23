В Донецкой Народной Республике ускорился процесс получения паспорта РФ

Процесс паспортизации в ДНР ускорился. Фото: мс.мвдднр.рус
В Донецкой Народной Республике благодаря совместным усилиям сотрудников Министерства внутренних дел и волонтеров «Единой России» ускорился процесс паспортизации населения. Об этом сообщили в региональном отделении партии.
- Удалось добиться повышения пропускной способности пунктов приема-выдачи документов и значительно ускорить процедуру получения паспортов, - говорят в реготделении «Единой России». - Спрос на оказание государственной услуги по вопросу оформления паспорта в большинстве из них понизился на 40%.
Отмечается, что меньше всего людей в пунктах приема-выдачи документов фиксируется в послеобеденное время. А высокая нагрузка зарегистрирована в Миграционках Петровского района Донецка, Червоногвардейского района Макеевки, Жовтневого района Мариуполя, а также в Кировском, Снежном, Волновахе, Амвросиевке, Володарском и Першотравневом.
- Работа здесь ведется в усиленном режиме, но, чтобы не создавать очереди, рекомендуем подавать документы в других отделениях Миграционной службы ДНР, - рассказывают в реготделении партии. - Помимо стационарных пунктов приема-выдачи документов, продолжают работать выездные мобильные группы сотрудников миграционной службы и волонтеров Единой России. Всего в Республике порядка 10-ти тысяч маломобильных граждан, и все они обязательно получат российские паспорта на дому.
Процесс паспортизации в ДНР ускорился. Фото: мс.мвдднр.рус
Процесс паспортизации населения в ДНР обеспечивают 42 подразделения по вопросам миграции и 20 дополнительных пунктов приема-выдачи документов на базе отделений Почты Донбасса и МФЦ.
Подать документы на получение паспорта РФ и проставить отметку о прописке можно в любом отделении Миграционной службы ДНР, независимо от места регистрации.
- Обратите внимание, что МФЦ и почтовые отделения также принимают документы на паспорт РФ, но отметку о регистрации не проставляют, - подчеркнули в региональном отделении партии «Единая Россия»
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+7-856- 335-68-17
494 или +7-949-099-49-49
Донецк:
г. Моспино, ул. Ново-Моспино, 23
Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении Городского отделения полиции
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ул. Челюскинцев, 167
Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении МФЦ
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пр. Ильича, 17в
Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении МФЦ
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ул. Артема, 72
Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении Главпочтамта
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Макеевка:
ул. Островского, 20
Управление архитектуры г. Макеевка
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пл. Советская, 3
Почтамт г. Макеевка
***
Шахтерский район:
с. Дмитровка, ул. Центральная, 57
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Сельская администрация, с Дмитровка
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г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, д. 7
Пункт приема документов на выдачу паспорта в помещении МФЦ
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Енакиево:
ул. Тиунова, 109
Главпочтамт г. Енакиево
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Старобешевский район:
Комсомольское, ул.Кирова, 33
Пункт приема г. Комсомольское, Старобешевский район, помещение Городского отделения полиции
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Амвросиевский район:
с. Благодатное, ул. Ленина, 29
Пункт приема с. Благодатное, Амвросиевский район
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Иловайск:
ул. Шевченко, 139
Пункт приема г. Иловайск
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Зугрэс:
ул. Пушкина, 5
Пункт приема г. Зугрэс
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Горловка:
пр. Ленина, 8а
Почтамт г. Горловка
***
Мариуполь:
ул. Киевская, 47
ГОП г. Мариуполь
-
пр-т Металлургов, 148
Администрация Ильичевского р-на г. Мариуполь
-
Мариуполь, ул. Мира, 107
МФЦ Мариуполь
- Заявление о выдаче паспорта;
- Свидетельство о рождении заявителя - при наличии (в случае, если свидетельство о рождении отсутствует, информация может быть записана на основании сведений, указанных в паспорте гражданина ДНР или Украины);
- Паспорт гражданина ДНР или Украины со штампом о регистрации по месту жительства на территории ДНР, либо с приложением Адресной справки о регистрации, выданной к ID-карте;
- Две фотографии размером 35х45 мм;
- Несовершеннолетние граждане от 14 лет, не имеющие паспорта, предоставляются документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (адресная справка, иные документы при наличии).
Документы на украинском языке, в том числе паспорт гражданина Украины, а также текст на печатях и штампах, должны быть переведены. Это может сделать сам заявитель – написать от руки или набрать на компьютере. Нотариального заверения не требуется.
С заявлением о выдаче российского паспорта имеют право обратиться граждане ДНР, Украины, а также лица без гражданства, на 30 сентября 2022 года постоянно проживавшие на территории Республики или ранее постоянно проживавшие здесь и выехавшие из ДНР в другие регионы РФ.
Полный список адресов Миграционных служб ДНР, где можно подать документы на паспорт РФ, можно найти на сайте ведомства мс.мвдднр.рус.
Работают паспортные столы с 08.00 до 16.30 (перерыв с 12.00 до 13.00). Чтобы попасть к специалисту, нужно получить в терминале талон электронной очереди, на котором указаны дата и время приема. О готовности паспорта заявителей извещают по телефону.
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