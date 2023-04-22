В Донецке вручили российский паспорт 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Иван Васильевич Прокопенко с большой гордостью принял присягу гражданина Российской Федерации. Фото: МВД ДНР

В Кировском районе Донецка сотрудники полиции провели выездное вручение паспорта гражданина РФ для 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Прокопенко. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там рассказали, что накануне в отдел по вопросам миграции районного отделения полиции обратилась дочь ветерана с просьбой помочь ее отцу получить российский паспорт. Учитывая почтенный возраст и боевые заслуги участника боевых действий, сотрудники службы незамедлительно выехали к мужчине на дом и приняли у него документы. А уже через неделю полицейские заглянули в гости к Ивану Васильевичу, чтобы лично вручить ему документ.

- Иван Прокопенко с большой гордостью принял присягу и рассказал полицейским о том, как служил штурманом на бомбардировщиках, сколько получил наград и медалей. Иван Васильевич от всего сердца поблагодарил сотрудников полиции за оказанное внимание и помощь в оформлении документов, - отметили в пресс-службе министерства.

Ветеран поблагодарил сотрудников полиции за оказанное внимание и помощь в оформлении документов. Фото: МВД ДНР

Сообщается, что правоохранители, в свою очередь, пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия, передали ему подарочный набор и заверили, что он всегда может рассчитывать на их помощь и поддержку.

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