Житель Артемовска рассказал, как украинские военные организовали разграбление домов

Александр Муляр рассказал, как ограбили его соседа. Фото: Скриншот видео РИА Новости

Украинские военные разработали схему грабежа имущества мирных жителей, имитируя перестрелки рядом с домами, чтобы вынудить хозяев к бегству и облегчить себе возможность вынести вещи из пустого жилища. Об этом рассказали РИА Новости представитель российских силовых структур и местный житель - рабочий предприятия, расположенного под Артемовском.

По словам силовика, у мародеров из ВСУ сложилась традиция: сначала заходят группы, которые берут цветные металлы и драгоценности, потом те, кто забирают бытовую технику. Под потоки награбленного в системе ВСУ централизованно выделено спецподразделение Укропошты, которое занимается вывозом чужого имущества из зоны боевых действий по личным адресам украинских военнослужащих, занятых в грабежах.

Перед грабежом, чтобы «выкурить» из домов жителей, разыгрывается мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой. После того, как люди убегают из домов, их собственность растаскивается.

- У моего соседа выпотрошили весь дом, все шкафы, шифоньеры, вынесли вещи, - рассказал Александр Муляр - рабочий предприятия, расположенного под Артемовском.

Он добавил, что после себя украинские военные оставляли в квартирах шприцы от наркотических препаратов.

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