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НовостиПолитика22 апреля 2023 15:23

При разминировании освобожденных территорий ДНР саперы столкнулись с боеприпасами иностранного производства

Особенно запоминающимися стали для пиротехников месяцы работы в Волновахе и Мариуполе
Ирина ДМИТРИЕВА
С началом СВО специфика действий пиротехников изменилась. Фото: МЧС ДНР

С началом СВО специфика действий пиротехников изменилась. Фото: МЧС ДНР

Боеприпасы, найденные саперами при разминировании освобожденных территорий Донецкой Народной Республики, оказались иностранного производства. Об этом рассказал сотрудник отряда пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР Святослав Четверик.

До февраля прошлого года он вместе с коллегами разминировал поля, иногда прифронтовые районы Республики. Однако с началом СВО специфика действий изменилась - возникла необходимость обследовать освобожденные территории. Именно там пиротехники МЧС ДНР впервые столкнулись с боеприпасами иностранного производства.

- Мы начали сталкиваться с боеприпасами иностранного образца, - заявил Четверик.

По словам сапера, особенно запоминающимися стали для него месяцы работы в Волновахе и Мариуполе. На тот момент в городе еще находились украинские боевики, но в освобожденных от них кварталах уже активно велось разминирование.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР за два дня обнаружили и обезвредили более 1000 неразорвавшихся снарядов и мин. Саперы проверили на наличие взрывоопасных предметов порядка 50 гектаров территории.

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