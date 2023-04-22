В ДНР за два дня обнаружили и обезвредили более 1000 неразорвавшихся снарядов и мин

Отряд пиротехнических работ обследовал потенциально опасные места. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники пиротехнической службы продолжают обследовать местность на наличие неразорвавшихся снарядов и мин. Только за два дня им удалось обнаружить и обезвредить более 1000 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- Саперы МЧС ДНР с 18 по 20 апреля обследовали около 53 гектаров территорий, порядка 5,5 тысячи м2 помещений, обнаружили и уничтожили 1 тысячу 36 единиц взрывоопасных предметов, - проинформировали там.

Напомним, ранее в администрации города Донецка призвали мирных жителей соблюдать осторожность при посещении кладбищ в период религиозных праздников. Особенно это касается тех мест захоронений, что расположены вблизи линии соприкосновения. В мэрии опубликовали список потенциально опасных мест, отметив, что в столице ДНР небезопасными считаются шестнадцать мест захоронений. Посещать их опасно не только из-за обстрелов, но также возможного наличия на территории неразорвавшихся снарядов и мин.

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