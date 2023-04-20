Жителей Донецка предупредили об угрозе посещения кладбищ вблизи линии соприкосновения: Опубликован список потенциально опасных мест

Кроме обстрелов, большую опасность для граждан несут также неразорвавшиеся снаряды и мины-«лепестки» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В администрации города Донецка призвали мирных жителей соблюдать осторожность при посещении кладбищ в период религиозных праздников. Особенно это касается тех мест захоронений, что расположены вблизи линии соприкосновения.

- Уважаемые дончане и гости города! В преддверии поминального дня, в который принято посещать места погребения родных и близких людей, с целью недопущения несчастных случаев, администрация города Донецка настоятельно рекомендует воздержаться от посещения кладбищ, которые находятся в зоне боевых действий, - отметили там.

В мэрии опубликовали список кладбищ, от посещения которых настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться. Туда вошли 16 потенциально опасных мест захоронений.

Киевский район:

- поселок Гладковка, улица Челюскинцев;

- «Ново-Игнатьевское», улица Стратонавтов;

- «Щегловское», улица Воронихина.

Кировский район:

- «29-е кладбище», улица Бирюзова;

- «11-е кладбище», улица Айлантовая;

- поселок Лидиевка, улица Кирова;

- поселок Флора, улица Слепнева.

Куйбышевский район:

- поселок Грабари, улица Северодвинская;

- поселок Лозовское, улица В. Исакова;

- «15-й Застанционный», улица Манежная;

- поселок Красный Пахарь, улица Одинцова;

- Пролетар, улица С. Лазо.

Петровский район:

- «Трудовское», улица Энергетическая;

- «Петровское-1», улица Электровозная;

- «Петровское-2», улица Косарева;

- «10-Чекист», улица Невельская.

В администрации Донецка подчеркнули, что указанные кладбища находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения. Посещать их опасно не только из-за обстрелов, но также возможного наличия на территории неразорвавшихся снарядов и мин.