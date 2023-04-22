Российские штурмовики освободили три квартала в западной части Артемовска

Помощь российским штурмовикам оказывают подразделения ВДВ, которые сковывают противника по флангам Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовики освободили еще три квартала, расположенных в западной части Артемовска. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны России.

- На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск, - проинформировали там.

Как уточнили в ведомстве, помощь российским штурмовикам по овладению городом оказывают подразделения ВДВ, которые сковывают противника на флангах Артемовска.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики, отступая из Артемовска, оставляют за собой большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщил один из российских штурмовиков. По его словам, среди найденных на месте трофеев попадается разное вооружение, в том числе американские пулеметы. Нередко на оставленных ВСУ позициях попадаются атрибуты с нацистской символикой - различные шевроны и ножи.

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