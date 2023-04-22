ВСУ при отступлении бросают оружие и боеприпасы в Артемовске

Нередко на оставленных ВСУ позициях попадаются атрибуты с нацистской символикой Фото: Александр КОЦ

Украинские боевики, отступая из Артемовска, оставляют за собой большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщил РИА Новости один из российских штурмовиков.

По его словам, среди найденных на месте трофеев попадается разное вооружение, в том числе американские пулеметы. Если они в пригодном состоянии, то российские бойцы оставляют их себе и работают на позициях.

- Боекомплекты оставляют. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает, - говорит он.

Как отметил военный, нередко на оставленных ВСУ позициях попадаются атрибуты с нацистской символикой - различные шевроны, ножи.

- Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то, - предположил боец, демонстрируя один из украинских трофеев.

Напомним, ранее сообщалось, что российские бойцы продвигаются вперед на западе Артемовска. Как рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин, в западных кварталах города все еще продолжаются ожесточенные бои, однако российские штурмовики продолжают двигаться вперед - причем и днем, и ночью.

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