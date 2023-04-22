ВСУ обстреляли из натовской артиллерии Куйбышевский район Донецка, повреждены дома

От огня украинских боевиков пострадал частный сектор. Фото (архив): ДНР онлайн

С начала суток украинские боевики дважды открывали огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что вражеские обстрелы велись со стороны оккупированной ВСУ Галициновки и начались в 7:35 утра. За десять минут противник выпустил по району восемь снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

Тем временем в администрации города уточнили, что от огня украинских боевиков пострадали частные жилые дома.

- В результате обстрела Куйбышевского района в частных домах по улице Чувашской и Арсенальной повреждены кровля, фасад, остекление, - проинформировал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ повреждены три частных дома в Донецке. За прошедший день столица ДНР и ее пригороды одиннадцать раз подвергались вражеским ударам. В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов, а также поселка Старомихайловка на западе столицы украинские боевики выпустили 43 снаряда натовского образца.

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