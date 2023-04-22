В результате обстрелов ВСУ повреждены три частных дома в Донецке

В результате вражеских атак пострадали несколько домов частного сектора. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

За прошедший день, по данным СЦКК ДНР, Донецк и его пригороды одиннадцать раз подверглись обстрелам ВСУ. В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов, а также поселка Старомихайловка на западе столицы украинские боевики выпустили 43 снаряда натовского образца калибром 155 мм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что в результате вражеских атак пострадали несколько частных жилых домов. Кроме того, был поврежден автомобиль электриков, которые попали под огонь украинского ударного дрона.

- Повреждены 3 дома частного сектора в Киевском районе и автомобиль предприятия «Донецкие городские электрические сети» в Старомихайловке, - проинформировал мэр.

Как отметили в СЦКК, в целом за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна противником 19 раз. ВСУ выпустили в ее направлении 109 натовских снарядов. Под вражеским огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Владимировка. Данных о пострадавших нет.

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