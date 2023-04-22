Пловцы из ДНР вошли в состав 25 сильнейших спортсменов России. Такого успеха им удалось достичь после выступления в Казани, где на днях завершился российский чемпионат по плаванию, в котором приняли участие более 700 спортсменов со всей страны. Об этом сообщила в своем телеграм-канале зампредседателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина. - Наши ребята показали высокие результаты, а также установили свои личные рекорды, - заявила она, поздравив спортсменов и их тренеров с большим достижением. По словам Толстыкиной, спортсмены ДНР вновь доказали, что не напрасно Донецкий край всегда считался не только промышленным, культурным, но также спортивным регионом. Чуть позже чиновница сообщила еще одну хорошую новость, пришедшую из Казани - донецкий спортсмен Артем Порцина стал победителем Всероссийских соревнований по кикбоксингу «Kazan open». Присоединяйтесь к нам в Telegram! Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса Читайте также Занятия спортом в мариупольском «Ильичевце» возобновятся уже этой осенью Председатель Правительства ДНР лично проверил ход восстановления спорткомплекса (подробнее)