Занятия спортом в мариупольском «Ильичевце» возобновятся уже этой осенью

К занятиям в спорткомплексе вернутся практически полсотни детей. Фото: Солнцев/ТГ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики проверил ход восстановления спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе. Здание было серьезно повреждено во время боев за город, но сейчас его восстанавливают. В ближайших планах у специалистов ремонт мембранной кровли, восстановление витражных систем и закрытие теплового контура. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Уже осенью почти полтысячи воспитанников спортивных секций СК «Ильичевец» в Мариуполе смогут тренироваться в родных залах. Знаю, что мальчишки и девчонки с нетерпением ждут этого момента, — рассказал Председатель.

Солнцев отметил, что в здании спорткомплекса уже демонтированы поврежденные несущие конструкции и элементы фасада, восстановлена разбитая кирпичная кладка, обследована система отопления.

Напомним, что ранее восстанавливаемый комплекс посетил глава Мариуполя Олег Моргун. Мэр подчеркнул, что план реконструкции здания разделили на два этапа, и к 1 августа на объекте планируется полностью закрыть тепловой контур и выполнить внешнюю облицовку.