Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продвигаются вперед на западе Артемовска

В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Фото (архив): УНМ ДНР

В западных кварталах Артемовска продолжаются ожесточенные бои, российские военные продвигаются дальше. Об этом сообщил журналистам РИА Новости врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

При этом он отметил, что российские штурмовики продолжают неуклонно двигаться вперед.

- Причем и днем, и ночью, - заявил руководитель Республики.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что во время отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска украинские боевики взорвали четыре девятиэтажных дома. В подвалах этих высоток укрывались как минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все они погибли. О трагедии стало известно со слов жителей расположенного рядом частного сектора, которые стали свидетелями произошедших взрывов. Этим людям помогли выбраться из опасной зоны российские бойцы.