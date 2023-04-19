В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре многоэтажных дома вместе с людьми

В подвалах взорванных зданий находились с два десятка мирных жителей, в том числе дети. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Во время отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска украинские боевики взорвали четыре девятиэтажных дома. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в подвалах взорванных зданий находились с два десятка мирных жителей, в том числе дети. Все они погибли.

- Два дня назад ВСУ, покидая поселок Цветмет, взорвали четыре девятиэтажки. В подвалах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей. Все погибли, - цитирует слова источника агентство.

Сообщается также, что о трагедии стало известно со слов жителей расположенного рядом с высотками частного сектора, которые стали свидетелями произошедших взрывов. Этим людям помогли выбраться из опасной зоны российские бойцы.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска. На днях в безопасное место были вывезены восемь человек, двое из которых - дети.

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