Жители Артемовска отказались эвакуироваться на подконтрольную Украине сторону

Люди нередко просят вывезти вместе с ними их домашних питомцев Фото: Александр КОЦ

Украинские военные пытались вывезти мирных жителей Артемовска на подконтрольную им территорию, однако те отказались и продолжили ожидать прихода российских сил. Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал один из российских штурмовиков.

По словам военного, его подразделение повстречало в городе семью с двумя маленькими сыновьями, которые прятались в частном секторе, отказываясь уезжать в подконтрольные киевскому режиму районы.

- Два пацана маленьких, одному - шесть, другому - восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, - отметил он.

Боец добавил, что так поступили многие горожане.

- Сидели просто ждали нас, - рассказал он.

Тем временем российские войска продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска. На днях в безопасное место были вывезены восемь человек, двое из которых - дети. По словам военнослужащего, люди нередко просят вывезти вместе с ними их домашних питомцев.

- Попросили еще, чтобы мы освободили собачку из дома, мы обязательно это сделаем, - пообещал он.

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