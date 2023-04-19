Жители Артемовска отказались эвакуироваться на подконтрольную Украине сторону

Люди нередко просят вывезти вместе с ними их домашних питомцев
Фото: Александр КОЦ
Украинские военные пытались вывезти мирных жителей Артемовска на подконтрольную им территорию, однако те отказались и продолжили ожидать прихода российских сил. Об этом журналистам «РИА Новости» рассказал один из российских штурмовиков.
По словам военного, его подразделение повстречало в городе семью с двумя маленькими сыновьями, которые прятались в частном секторе, отказываясь уезжать в подконтрольные киевскому режиму районы.
- Два пацана маленьких, одному - шесть, другому - восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, - отметил он.
Боец добавил, что так поступили многие горожане.
- Сидели просто ждали нас, - рассказал он.
Тем временем российские войска продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска. На днях в безопасное место были вывезены восемь человек, двое из которых - дети. По словам военнослужащего, люди нередко просят вывезти вместе с ними их домашних питомцев.
- Попросили еще, чтобы мы освободили собачку из дома, мы обязательно это сделаем, - пообещал он.
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