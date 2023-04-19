Денис Пушилин предложил включить режим налоговых соглашений в законопроект о СЭЗ

Денис Пушилин подчеркнул, что в новые регионы нужно как можно быстрее привлечь инвестиции. Фото: er.ru

Выступая на пленарном заседании Госдумы, врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что законопроект о создании в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны необходимо скорректировать ко второму чтению, включив туда положения о режиме налоговых соглашений.

- Это длительные соглашения на 10-15 лет, которые включают в обязательства инвестора единый фиксированный налог. Суммы выверены со всех сторон, но для инвестора это гарантия освобождения от налоговых проверок, а для бюджета - четко прогнозируемая сумма на длительный период, - отметил руководитель региона.

Ранее «КП» сообщала, что во время выступления в Госдуме Денис Пушилин заявил, что Донбасс хочет вернуться к своему естественному состоянию, когда он может обеспечить себя и помогать другим регионам.

- Хотелось бы больше возможностей работать, больше рабочих мест. Нужно привлечение инвестиций. И подходы должны быть нестандартные, - сказал руководитель региона, - подчеркнул Пушилин.

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