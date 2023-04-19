Денис Пушилин выступил в Госдуме по поводу рассмотрения закона о создании СЭС в новых регионах

Денис Пушилин подчеркнул, что в новые регионы нужно как можно быстрее привлечь инвестиции. Фото: er.ru

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выступая в Госдуме по поводу рассмотрения закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах, заявил, что Донбасс хочет вернуться к своему естественному состоянию, когда он может обеспечить себя и помогать другим регионам.

- Важно, чтобы Донбасс вернулся к своему естественному состоянию, когда он обеспечивает себя и помогает другим регионам. Сейчас Донбассу помогает вся Россия, большая благодарность за это. Но для жителей Донбасса это неестественное состояние. Хотелось бы больше возможностей работать, больше рабочих мест. Нужно привлечение инвестиций. И подходы должны быть нестандартные, - сказал руководитель региона.

Пушилин также подчеркнул, что Свободная экономическая зона даст возможность привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Напомним, сегодня Государственная дума рассматривает в первом чтении пакет правительственных законопроектов о создании свободной экономической зоны на территориях новых регионов и льготах для ее участников.

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