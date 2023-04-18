Еще два мирных жителя Донецка погибли под обстрелом ВСУ

По переулку Лилиной в Петровском районе были убиты двое мужчин Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Еще два мирных жителя погибли в результате утреннего обстрела ВСУ. Оба трагических случая были зафиксированы в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по переулку Лилиной в результате прямого попадания в частный жилой дом погибли двое мужчин 1966 и 1971 годов рождения.

По данным СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Петровскому району в 8:20 со стороны оккупированной ими Ильинки. Оттуда противник выпустил три натовских снаряда калибром 155 мм

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе столицы на пересечении улицы Михайловского и улицы Ленинабадской погибла женщина 1959 года рождения и был ранен мужчина 1977 года рождения. Обстрел также произошел утром и велся со стороны Галициновки.

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