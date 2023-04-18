ВСУ атаковали Кировский район Донецка, погибла женщина

Очередной обстрел противника привел к новым жертвам среди мирного населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВСУ возобновили обстрелы Донецка из натовской артиллерии. Очередная атака противника привела к новым жертвам среди мирного населения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в Кировском районе столицы на пересечении улицы Михайловского и улицы Ленинабадской погибла женщина 1959 года рождения и был ранен мужчина 1977 года рождения.

- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили наблюдатели.

По данным СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Кировскому району Донецка в 8 часов утра со стороны оккупированной ими Галициновки. Оттуда были выпущены три натовских снаряда.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из натовской артиллерии жилые районы Донецка. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы города.

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