ВСУ атаковали Кировский район Донецка, погибла женщина

Очередной обстрел противника привел к новым жертвам среди мирного населения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ВСУ возобновили обстрелы Донецка из натовской артиллерии. Очередная атака противника привела к новым жертвам среди мирного населения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что в Кировском районе столицы на пересечении улицы Михайловского и улицы Ленинабадской погибла женщина 1959 года рождения и был ранен мужчина 1977 года рождения.
- Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, - заявили наблюдатели.
По данным СЦКК, украинские боевики открыли огонь по Кировскому району Донецка в 8 часов утра со стороны оккупированной ими Галициновки. Оттуда были выпущены три натовских снаряда.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из натовской артиллерии жилые районы Донецка. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы города.
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