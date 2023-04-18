ВСУ обстреляли из натовской артиллерии жилые районы Донецка

Данных о пострадавших и разрушениях к этому времени не поступало Фото: Иван ЖИЛЯК

С начала текущих суток украинские боевики дважды обстреляли жилые районы Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицелом оказались Куйбышевский и Кировский районы города, по которым в общей сложности были выпущены девять боеприпасов калибра 155 мм натовского образца. Данных о пострадавших и разрушениях к этому времени не поступало.

Отметим, что за прошедшие сутки украинская армия семь раз открывала огонь по территории ДНР, выпустив в ее направлении 35 боеприпасов. Удары пришлись по Донецку, Горловке, Александровке и Старомихайловке, где были повреждены шесть жилых домов и шахтное общежитие. Сообщалось также, что двое мирных жителей подорвались на минах-«лепестках» во время посещения кладбища в Куйбышевском районе Донецка.

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