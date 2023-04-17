В Донецке на кладбище «Грабари» на украинской мине «Лепесток» подорвались два человека

Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов

17 апреля в Донецке на кладбище «Грабари», что в Куйбышевском районе Донецка, мужчина с женщиной подорвались на украинской противопехотной мине «Лепесток». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

КЛАДБИЩА НЕ ДО КОНЦА ОБСЛЕДОВАНЫ

Алексей Валерьевич призвал людей воздержаться от посещения кладбищ в прифронтовых районах столицы.

- Со стороны вооруженных формирований Украины по территории Донецка неоднократно выпускались кассетные реактивные снаряды, нашпигованные запрещенными противопехотными фугасными минами «Лепесток». Территории кладбищ еще не до конца обследованы специалистами,- предупредил донецкий градоначальник.

Ранее МВД ДНР обнародовало список из пятнадцати кладбищ, опасных для посещения, - в Донецке, Горловке, Докучаевске, Волновахе, Еленовке, Октябрьском, Ясиноватой и ее окрестностях.

НА КАКИЕ КЛАДБИЩА НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ

Полиция рекомендует воздержаться от посещения десяти кладбищ в Донецке и Ясиноватском районе. К наиболее опасным относят: «Щегловское», «Грабарское», «Александровское», кладбище шахты № 29 и поселка Старомихайловка, кладбища в поселках Минеральное и Верхнеторецкое, селе Красный Партизан, а также «Старое» и «Новое» кладбища в Ясиноватой.

Также рекомендовано воздержаться от посещения кладбищ: «Центрального» — в Горловке, «Старого» — в Докучаевске, «Городского» —в Волновахе, а также мест захоронения в поселках Октябрьское и Еленовка. Это вызвано повышенным риском обстрелов и дистанционным минированием ВСУ территорий противопехотными минами «Лепесток».

Украинские боевики продолжают рассыпать «лепестки» при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Запрещенные мины детонируют при нажатии на них с усилием всего в пять килограммов.

«ЛЕПЕСТКИ» ОБЕЗВРЕДЯТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

«Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Поэтому не нужно передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности! – призвали спасатели.

Полицейские призывают жителей Республики быть бдительными и в случае выявления опасных предметов не приближаться к ним, а незамедлительно сообщать о находке в ближайший орган внутренних дел или по телефону 102.

Традиционно массовое посещение мест погребения приходится на Поминальную неделю, которая наступает сразу после празднования Светлого Христова Воскресения - Пасхи.

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