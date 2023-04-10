В Макеевке выпекают даже творожные куличи с вишней. Фото: Николай ИВАНОВ

Аромат куличей слышен еще на улице возле хлебозавода №2 Донецка. На проходной представители СМИ переоделись в белые халаты и отправились в цех. Так сказать, на аромат.

ПО БАБУШКИНЫМ РЕЦЕПТАМ

По конвейеру движутся округлые кусочки теста, которые пекари тут же опускают в бумажные формы. Священник местного храма Святителя Луки Крымского благословил сотрудников хлебозавода на выпечку пасхальных куличей. Он провел небольшую службу: прочитал молитву и окропил пекарей святой водой. Также священник освятил оборудование, на котором будут выпекать праздничные кексы, и сырье.

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В специальную машину загружаем необходимые по рецептуре ингредиенты: муку, маргарин, ванильный сахар, соль, воду и дрожжи, - показывает инженер-технолог Ольга Коцегуб. - Замешанное тесто бродит в течение часа, затем машина нарезает его на кусочки определенного размера и веса.

В бумажных формах будущие куличи отправляют в печь. Через сорок три минуты пекари вынимают готовую выпечку. Пасочки выходят весом 100, 330 и 470 граммов.

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Праздничные куличи печем по бабушкиным рецептам. Кладем в них много изюма, ванили и сливочного маргарина. Поэтому они так напоминают домашнюю выпечку, - рассказывает Ольга Коцегуб.

Сотрудники хлебозавода вручную покрывают верхушки куличей глазурью. Ее готовят из взбитого яичного белка с сахарной пудрой. Пасхи посыпают сахарным драже «Розовый и красный жемчуг».

Свежеиспеченные куличи продегустировали все желающие. Выпечка действительно вкусная, очень похожая на домашнюю.

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Обычно здесь в смене работает около семидесяти сотрудников. Для выпечки куличей дополнительно задействовали персонал. Каждый день на хлебозаводе праздничные десерты создают около сто двадцати человек.

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Благословление пекарей на выпечку пасхальных куличей, освящение оборудования хлебозаводов и сырья, из которого будут готовить праздничные кексы, – это уже добрая традиция, которую основал учредитель пищевой компании «Атлант-Донбасс» Руслан Иванович Богданов, - рассказал представитель торговой марки «Урожай» Николай Иванов.

В ДНР священники благословили пекарей на выпечку пасхальных куличей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Атлант-Донбасс» выпускает пасхальные куличи под торговой маркой «Урожай» на семи хлебозаводах в Донецке, Макеевке, Харцызске, Снежном, Шахтерске и Горловке. Православные священники провели службы на всех предприятиях компании.

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