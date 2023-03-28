Исцеление музыкой: В Донецке Григорий Лепс спел для детей и военнослужащих в травматологии

Концерт в больнице, которая временно стала госпиталем, прошел на-ура. Фото: Администрация Главы ДНР

Звезда эстрады Григорий Лепс выступил с благотворительным концертом перед пациентами Республиканского травматологического центра в Донецке. Для детей и военнослужащих исполнил свои хиты, в том числе «Я поднимаю руки», «Самый лучший день», «Я стану водопадом», и пожелал им скорейшего выздоровления. Лепс стал поддерживать Донбасс задолго до того, как он стал частью России.

ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Денис Пушилин проведал детей и военнослужащих. Фото: Администрация Главы ДНР

- Без преувеличения целительным для пациентов травматологии стал концерт народного артиста Российской Федерации Григория Лепса, который он провел в рамках визита совместно с уполномоченным при Президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и депутатом Государственной Думы Артуром Таймазовым, - рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин проведал детей и военнослужащих. Фото: Администрация Главы ДНР

Гости проведали находящихся на лечении в травматологии детей и военнослужащих. Сейчас в детском отделении центра лежат более сорока детей, двенадцать из них - с минно-взрывными травмами, в том числе полученными в результате подрыва на украинских противопехотных минах «Лепесток».

- Очень помогает нашим детям омбудсмен Мария Львова-Белова, которая очень трепетно относится к тому, в каких условиях живут детки, ищет варианты, чтобы появилась дополнительная возможность их оздоровить, - отметил руководитель Республики.

Денис Пушилин проведал детей и военнослужащих. Фото: Администрация Главы ДНР

«ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ»

Во время общения с журналистами Григорий Лепс поделился впечатлениями от поездки.

- Приятно, когда тебя ждут. Просто приятно, когда тебя встречают по-человечески. И для людей это гораздо важнее, чем, даже может быть, таблетка парацетамола, потому что иногда это помогает. Для души - это как бы бальзам, - сказал артист.

Он добавил, что рад помогать людям.

Молодежь фотографировалась с кумиром. Фото: Администрация Главы ДНР

- Не обязательно это должны быть деньги или какая-то гуманитарная помощь. Хотя и это за нами не заржавеет, никогда не ржавело. Но заниматься своим профессиональным делом и петь для людей, это по-настоящему здорово, - подчеркнул Лепс.

ЦЕННО И ВАЖНО

Мария Львова-Белова в свою очередь рассказала о задачах визита.

- Самая главная наша задача - чтобы мы от оперативной помощи детям перешли к системной. И если изначально это была гуманитарная помощь, то сейчас мы выстраиваем систему по формированию органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних.

Концерт в больнице, которая временно стала госпиталем, прошел на-ура. Фото: Администрация Главы ДНР

Мы посещаем учреждения, где находятся дети-сироты, дети с инвалидностью, привозим туда гуманитарную помощь, занимаемся ремонтными работами в рамках нашего проекта «Счастливое детство». Сегодня посмотрели, как, собственно, появляются новые площади для того, чтобы детям с инвалидностью было комфортнее. Привозим технику, медицинское оборудование, как сегодня в детскую травматологию, - отметила Мария Львова-Белова.

Депутат Государственной Думы Артур Таймазов регулярно приезжает в Донецкую Народную Республику. В дальнейших его планах - помощь в сферах спорта, культуры, искусства.

Проездки в Донбасс для Григория Лепса, как бальзам на душу

Денис Владимирович вручил Марии Львовой-Беловой, Артуру Таймазову и Григорию Лепсу знаки отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

- Огромное человеческое спасибо нашим верным друзьям. В каждый свой визит они стараются каждый по своему направлению поддержать жителей Донбасса. Для нас это ценно и важно, - сказал он.

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