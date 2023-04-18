Белоруссия готова помочь Донецку в восстановлении и нормализации жизни

Денис Пушилин отметил, что чувствует в Белоруссии традиционное гостеприимство. Фото: PRESIDENT.GOV.BY

Донецку помогут в восстановлении и нормализации жизни. Такую готовность выразил Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с временно исполняющим обязанности Главы ДНР Денисом Пушилиным. Белорусский лидер поинтересовался ситацией в Донбассе.

- Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь? - цитируют слова Лукашенко на его официальном сайте.

По словам Президента Белоруссии, работы впереди предстоит очень много. Необходимо восстанавливать регион, возрождать промышленность и сельское хозяйство.

- В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы нечужие нам люди там наконец-то перестали страдать, - подчеркнул он.

В ответ Денис Пушилин отметил, что чувствует в Белоруссии традиционное гостеприимство.

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