Профильных специалистов для оказания медпомощи мирному населению уже не хватает, поскольку они заняты лечением раненых бойцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Харьковской и Днепропетровской областей Украины отказывают в лечении в больницах из-за большого наплыва раненых солдат ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Из-за большого количества раненых украинских боевиков мирным жителям отказывают в стационарном лечении в больницах. В Харьковской и Днепропетровской областях все медицинские учреждения переполнены военнослужащими. В связи с этим мирные жители не могут получать квалифицированную помощь, - заявил эксперт.

По словам Марочко, профильных специалистов для оказания медпомощи мирному населению уже не хватает, поскольку они заняты лечением раненых бойцов. При этом все койко-места в медучреждениях заняты.

Напомним, ранее советник врио Главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ несут чудовищные потери в Артемовске. Подсчитать точное число погибших невозможно, так как противник перестал забирать тела своих военнослужащих с поля боя.

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