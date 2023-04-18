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НовостиПолитика18 апреля 2023 5:55

Марочко заявил, что жителям Украины отказывают в лечении из-за наплыва раненых солдат ВСУ

По словам подполковника, медучреждения переполнены украинскими силовиками, свободных мест в больницах нет
Ирина ДМИТРИЕВА
Профильных специалистов для оказания медпомощи мирному населению уже не хватает, поскольку они заняты лечением раненых бойцов

Профильных специалистов для оказания медпомощи мирному населению уже не хватает, поскольку они заняты лечением раненых бойцов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Харьковской и Днепропетровской областей Украины отказывают в лечении в больницах из-за большого наплыва раненых солдат ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Из-за большого количества раненых украинских боевиков мирным жителям отказывают в стационарном лечении в больницах. В Харьковской и Днепропетровской областях все медицинские учреждения переполнены военнослужащими. В связи с этим мирные жители не могут получать квалифицированную помощь, - заявил эксперт.

По словам Марочко, профильных специалистов для оказания медпомощи мирному населению уже не хватает, поскольку они заняты лечением раненых бойцов. При этом все койко-места в медучреждениях заняты.

Напомним, ранее советник врио Главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ несут чудовищные потери в Артемовске. Подсчитать точное число погибших невозможно, так как противник перестал забирать тела своих военнослужащих с поля боя.

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