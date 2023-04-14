Ян Гагин заявил, что ВСУ несут чудовищные потери в Артемовске

Российские военные практически блокировали группировку украинских войск на западных окраинах Артемовска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ несут чудовищные потери в боях за Артемовск. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

- За все время битвы за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы, - сообщил он.

По словам Гагина, подсчитать точное число погибших не представляется возможным, потому как очень многие из украинских военнослужащих просто «находятся на земле», и их никто не забирает.

Как отметил советник врио Главы ДНР, Украина уже достаточно давно перестала забирать тела своих военных с поля боя. Многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные практически блокировали группировку украинских войск на западных окраинах Артемовска. Все попытки противника подтянуть суда резервы оказываются безуспешными. При этом Киев предпринял попытки завезти в Артемовск целые колонны своих войск, однако те были уничтожены российской артиллерией. При этом даже отступление из города для украинских военных сейчас невозможно.

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