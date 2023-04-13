Советник Пушилина Гагин: Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска

Все дороги, ведущие в Артемовск, блокированы российскими военными Фото: Александр КОЦ

Российские военные практически блокировали группировку украинских войск на западных окраинах Артемовска. Все попытки противника подтянуть суда резервы пока безуспешны. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» советник врио Главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

- Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска. Все дороги, ведущие в Артемовск, блокированы нашей артиллерией, они контролируются. И все попытки доставить продовольствие, боекомплект либо провести ротацию военнослужащих, они все безуспешны, - заявил он.

По словам Гагина, Киев предпринял попытки завезти в Артемовск целые колонны своих войск, однако те были уничтожены российской артиллерией. При этом даже отступление из города для украинских военных сейчас невозможно.

- То есть группировка войск в Артемовска лишена тыла, несмотря на то что Часов Яр находится достаточно близко, - пояснил советник врио Главы ДНР.

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