Более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрированы Федеральной налоговой службой в ДНР

Федеральная налоговая служба первой из российских ведомств открыла свое отделение в Республике Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Федеральная налоговая служба зарегистрировала в Донецкой Народной Республике более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили ДАН представители ведомства.

- По состоянию на 7 апреля 2023 года на территории ДНР зарегистрировано 48 684 налогоплательщика, из них юридических лиц - 18 077, индивидуальных предпринимателей - 30 607, - рассказали в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР свое отделение открыла Федеральная налоговая служба. Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде. Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход.

Уже работающие компании включат в Единый государственный реестр юридических лиц автоматически. Привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т. д.) можно будет до конца 2023 года.

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