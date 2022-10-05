В ДНР свое отделение открыла федеральная налоговая служба

Фото: ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации открыла свои отделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

- Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде. Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, - говорится в сообщении налоговой службы.

Уже работающие компании включат в Единый государственный реестр юридических лиц автоматически. Привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т. д.) можно будет до конца 2023 года.

При этом индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физлица регистрируются автоматически на основании сведений из МВД после выдачи паспортов.

Для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдет со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения.

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