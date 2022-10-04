Паспорта ДНР выдаваться больше не будут

Необходимости в их выдаче больше нет, так как Республика вошла в состав России Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Жителям ДНР больше не будут выдавать паспорта республиканского образца. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем традиционном вечернем видеообращении.

Он пояснил, что необходимости в их выдаче больше нет, так как Республика вошла в состав России.

- Паспорта ДНР больше выдаваться не будут, меняется полностью подход, мы теперь граждане РФ. Поэтому это уже будет даже не та упрощенная процедура. Сейчас станет еще легче, потому что все мы - граждане Российской Федерации, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Документом предусматривается, что гражданство ДНР и ЛНР прекращается со дня принятия субъектов в состав РФ. Граждане присоединенных территорий начнут получать российские паспорта со дня их принятия в состав России.

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