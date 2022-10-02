Пределы ДНР и ЛНР определяются границами их территорий, существовавшими на день их образования и принятия в РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В проекте документа указывается, что гражданство ДНР и ЛНР прекращается со дня принятия субъектов в состав РФ. Граждане присоединенных территорий начнут получать российские паспорта со дня их принятия в состав России.

Также в новых субъектах РФ до 1 марта 2023 года будут созданы органы фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также фонды обязательного медицинского страхования (ОМС). Жители ДНР и ЛНР смогут подтвердить трудовой стаж в том числе украинскими документами.

До 1 июня 2023 года будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

Российские законодательные акты действуют на территории ДНР и ЛНР со дня их вхождения в состав России. Законодательство РФ об ОСАГО не будет применяться в ДНР, ЛНР до 1 января 2024 года.

Пределы ДНР и ЛНР определяются границами их территорий, существовавшими на день их образования и принятия в РФ.

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