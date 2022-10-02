Пределы ДНР и ЛНР определяются границами их территорий, существовавшими на день их образования и принятия в РФ
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В проекте документа указывается, что гражданство ДНР и ЛНР прекращается со дня принятия субъектов в состав РФ. Граждане присоединенных территорий начнут получать российские паспорта со дня их принятия в состав России.
Также в новых субъектах РФ до 1 марта 2023 года будут созданы органы фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также фонды обязательного медицинского страхования (ОМС). Жители ДНР и ЛНР смогут подтвердить трудовой стаж в том числе украинскими документами.
До 1 июня 2023 года будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
Российские законодательные акты действуют на территории ДНР и ЛНР со дня их вхождения в состав России. Законодательство РФ об ОСАГО не будет применяться в ДНР, ЛНР до 1 января 2024 года.
Пределы ДНР и ЛНР определяются границами их территорий, существовавшими на день их образования и принятия в РФ.
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какие изменения в республиках Донбасса произойдут после принятия в состав Российской Федерации
Конституционный суд РФ одобрил документы о принятии ДНР и ЛНР в состав России (подробнее)