Какие изменения в республиках Донбасса произойдут после принятия в состав Российской Федерации

На референдумах абсолютное большинство жителей Донбасса поддержали решение о вхождении в состав России. Фото: ТГ/Кулемзин

Конституционный суд (КС) РФ одобрил пакет документов о принятии в состав Российской Федерации на правах субъектов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в постановлении № 36-П Конституционного суда РФ, опубликованном в воскресенье, 2 октября, на портале правовой информации.

После этого Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы проекты федеральных конституционных законов о принятии в состав Российской Федерации четырех регионов. Законопроекты планируется рассмотреть в Госдуме 3 октября, в Совете Федерации — 4 октября. Изменения в Конституцию будут внесены после подписания президентом соответствующих законов.

Какие изменения ждут жителей Донбасса в ближайшие месяцы и годы.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

Граждане ДНР, ЛНР, Украины и лица без гражданства, проживающие в республиках на момент их принятия в состав России, автоматически получат российское гражданство.

Соответствующая норма регулируется статьей 5 договора о вступлении в состав Российской Федерации. Там указано, что со дня принятия республики в состав РФ ее граждане, а также граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день в ДНР и ЛНР, признаются российскими гражданами.

Исключение составляют лица, которые в течение месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся гражданство либо остаться лицом без оного.

Денежной единицей в новых субъектах РФ будет рубль, до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны.

НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫБОРЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

В постановлении КС сказано, что ДНР и ЛНР сохранят статус республики в составе России.

Временно исполняющие обязанности Глав ДНР и ЛНР будут назначены Президентом России в течение 10 дней с момента принятия республики в состав России. В документе указано, что врио Главы Республики будет назначен на период до вступления в должность избранного в соответствии с российским законодательством Главы.

Правительства ДНР и ЛНР при этом продолжат исполнять свои полномочия вплоть до формирования правительства врио Главы Республики по законодательству РФ.

Также Народные Советы республик нынешнего созыва продолжат осуществлять полномочия представительского органа до соответствующих выборов, назначенных на второе воскресенье сентября 2023 года.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРОДЛИТСЯ ДО 2026 ГОДА

Переходный период интеграции ДНР и ЛНР в качестве субъекта Российской Федерации продлится три с лишним года.

В постановлении КС отмечается, что согласно ст. 6 договора установлен переходный период для интеграции ДНР в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также для урегулирования вопросов исполнения воинской обязанности и несения воинской службы на территории Республики. Он продлится до 1 января 2026 года.

- Наличие переходного периода само по себе является необходимым следствием принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. Его конкретное содержание в рассматриваемом договоре не определяется за некоторыми исключениями, подлежащими конституционно-правовой оценке применительно к другим его статьям, — и должно получить нормативное развитие в федеральном конституционном законе о принятии в Российскую Федерацию ДНР и ЛНР и в уточняющем и конкретизирующем его положения отраслевом законодательстве, — сказано в постановлении КС РФ.

ГАРАНТИИ НАРОДАМ НА СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. При этом Российская Федерация сохранит право народов Донбасса на сохранение, изучение и развитие родного языка.

Статья 3 договора предусматривает, что государственным языком в ДНР и ЛНР остается русский, а РФ гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

КАКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ

Нормативные правовые акты ДНР и ЛНР, которые противоречат Конституции РФ, не будут применяться после вступления республик в состав России.

Соответствующую норму содержит пункт 3 статьи 8 договоров о принятии ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Это может, к примеру, коснуться высшей меры наказания — смертной казни, на которую в России действует мораторий.

В КС отметили, что разрешение всевозможных противоречий в переходной период может быть обеспечено последующим федеральным законодательным регулированием и судебной практикой.

Напомним, что в пятницу Президент России Владимир Путин направил в КС четыре запроса о проверке соответствия Конституции подписанных накануне международных договоров о принятии в состав государства четырех новых регионов и образовании новых субъектов.

Церемония подписания договоров прошла 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. До этого в регионах прошли референдумы, на которых абсолютное большинство граждан поддержали это решение.

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