В ДНР из-за обстрелов ВСУ погиб один и были ранены семь мирных жителей за сутки

Под огонь попали Донецк, Горловка, Макеевка и Еленовка Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР пятнадцать раз, выпустив в ее направлении 80 боеприпасов. Под огонь попали Донецк, Горловка, Макеевка и Еленовка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник использовал реактивные системы залпового огня и артиллерию калибром 155 и 152 миллиметров.

Обстрелы привели к очередным жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 14 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детский сад и храм.

Напомним, в пасхальную ночь украинские вооруженные формирования обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Под обстрел попал центральный собор города.

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