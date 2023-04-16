В ДНР за три года высадят 300 гектаров леса. Фото: gkecopoldnr.ru

Порядка 300 гектаров леса собираются высадить в Донецкой Народной Республике с 2023 по 2025 годы. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на председателя государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексея Шебалкова.

- До 2025 года включительно мы разработали план по восстановлению лесов в Республике. За три года намерены высадить порядка 300 гектаров леса, то есть где-то по 100 гектаров в год. Это речь о тех, территориях, которые были до начала СВО, - отметил Шебалков.

Он добавил, что для этого уже подготовлен посадочный материал, как выращенный в Республике, так и привезенный из других регионов России.

Ранее сообщалось, что ДНР получила 100 тысяч сеянцев сосны и ели от Ленинградской области. В Республике за три года высадят около 300 га леса взамен уничтоженного боевыми действиями.

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